USA: cinq personnes retrouvées mortes dans un appartement au Colorado

Cinq personnes ont été retrouvées mortes, dimanche, dans un appartement de la ville de Commerce au Colorado, dans l’ Ouest des Etats-Unis, a indiqué la police... 21.02.2022, Sputnik France

A l'intérieur de cet apartement, trois femmes et deux hommes ont été retrouvés sans vie, a précisé le chef de la police Clint Nicholas, cité par Denver Post lundi, ajoutant qu’une autre femme et un bébé de 4 mois encore en vie ont été transférés à l’hopital.La police avance l’hypothèse d’une sur-dose puisque des résidus de produits stupéfiants "illicites" ont été retrouvés dans l’appartement.Les décès par surdose aux Etats Unis ont augmenté de près de 29% pour atteindre 100.306 personnes entre avril 2020 et avril 2021, selon les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC). Ce chiffre est le double des décès par overdose enregistrés en 2015.Selon le Washington Post, c’est la première fois que le nombre de morts liées à la consommation de drogue atteint un tel sommet, en raison notamment des difficultés financières, sociales, de santé mentale et de logement liées à la pandémie de Covid-19.Pour le quotidien, l’augmentation spectaculaire du nombre d’overdoses est notamment due aux opioïdes, en particulier au fentanyl.Depuis 2000, la consommation d'opioïdes, sous différentes formes (médicaments prescrits légalement, utilisés de manière détournée ou achetés sur le marché noir), a causé plus de 300.000 décès par surdose.

