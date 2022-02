Réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’Onu sur l’Ukraine

Le Conseil de sécurité de l’Onu s’est réuni ce mardi 22 février. La réunion a porté sur la reconnaissance par la Russie de l’indépendance de la RPL et de la RPD. Les dirigeants des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France sont à l’origine de cette réunion d’urgence. Tous ont exigé que la Russie respecte la souveraineté et l’intégrité de l’Ukraine. Ils ont été soutenus par les représentants de l’Albanie, de l’Irlande, de la Norvège et du Mexique.

Sur la photo: le représentant permanent de l’Ukraine auprès des Nations unies, Sergiy Kyslytsya, lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations unies à New York.