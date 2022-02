Arrivée de réfugiés du Donbass en Russie

© Sputnik . Kirill Braga

Les réfugiés sont désormais accueillis non seulement par la région voisine de Rostov mais sont également transportés par bus et par train vers les régions de Volgograd, Voronej, Koursk, Belgorod, Briansk, Moscou, Leningrad et autres.

Sur la photo: réfugiés de la RPL et de la RPD à la gare de Voljski, dans la région de Volgograd.