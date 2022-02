https://fr.sputniknews.com/20220222/bloquees-six-heures-a-plus-de-30-metres-de-hauteur-dans-un-parc-dattractions-belge---video-1055292925.html

Bloquées six heures à plus de 30 mètres de hauteur dans un parc d’attractions belge - vidéo

Six heures dans le froid, à plus de 30 mètres du sol. Neuf personnes ont été victimes d’une panne des montagnes russes dans un parc d’attractions belge... 22.02.2022, Sputnik France

Coincées, neuf personnes ont passé six heures samedi 19 février dans un circuit de montagnes russes à plus de 30 mètres de hauteur dans le parc d’attractions Plopsaland en Belgique, rapporte La Voix du Nord.L’opération de secours a duré de 17h30 à 23h30 pour évacuer les victimes de la panne de cette attraction baptisée "Ride to Happiness" et inaugurée l’été dernier, car les sapeurs-pompiers de la zone Westhoek n’avaient que des échelles de 30 mètres. Ils ont donc dû faire appel à une entreprise de la région de Bruges qui a livré sur les lieux une grue de 80 tonnes.La cause de l’incident à déterminerAprès avoir fixé les nacelles et équipé les neuf personnes bloquées de harnais, les sapeurs-pompiers ont finalement réussi à les faire descendre dans des cages.Indemnes, mais frigorifiées, elles ont été hospitalisées pour des examens de contrôle. Une expertise est prévue pour clarifier les causes de l’incident.

