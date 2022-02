https://fr.sputniknews.com/20220222/castex-appelle-les-elus-a-parrainer-des-candidats-a-la-presidentielle-1055308698.html

Castex appelle les élus à parrainer des candidats à la présidentielle

Castex appelle les élus à parrainer des candidats à la présidentielle

Le Premier ministre, Jean Castex, a lancé mardi un appel aux élus pour qu'ils acceptent de parrainer des candidats à l'élection présidentielle en France en vue... 22.02.2022, Sputnik France

Plusieurs candidats situés au-dessus de la barre des 10% d'intentions de vote dans les sondages comme Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise), Éric Zemmour (Reconquête) et Marine Le Pen (Rassemblement national) n'ont pas encore leurs 500 parrainages d'élus requis par la loi, à 10 jours de l'échéance du 4 mars.Marine Le Pen, à qui il manquerait une cinquantaine de soutiens, a annoncé suspendre sa campagne pour se consacrer à ce sujet et Éric Zemmour a renoncé à un déplacement à la Réunion pour la même raison."Seuls 10.000 des 42.000 élus en possibilité d'apporter leur parrainage l'ont fait", a précisé Jean Castex lors des questions d'actualité à l'Assemblée nationale.Le Premier ministre a "salué les initiatives" prises par le maire Les Républicains de Cannes, dans les Alpes-Maritimes, et président de l'Association des maires de France David Lisnard, qui a offert son parrainage à Jean-Luc Mélenchon, et l'idée de "Banque des parrainages" lancée par le président du MoDem François Bayrou. Ce dernier a annoncé mardi que 180 élus, dont 160 maires, avaient répondu à son appel au "civisme".Si des candidats représentant des courants politiques importants étaient empêchés de se présenter, "le scrutin s'en trouverait gravement perturbé et sa légitimité contestée", a déclaré devant la presse le leader centriste, allié de l'actuel Président Emmanuel Macron.Qui a déjà le nombre de parrainages requis?Pour l'heure, disposent du nombre requis de parrainages: le Président sortant Emmanuel Macron, qui n'a toujours pas officialisé sa candidature, la candidate des Républicains Valérie Pécresse, la candidate socialiste Anne Hidalgo, le candidat du Parti communiste Fabien Roussel, la candidate de Lutte ouvrière Nathalie Arthaud et le fondateur du parti "Résistons!" Jean Lassalle.

