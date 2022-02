https://fr.sputniknews.com/20220222/des-refugiees-du-donbass-parlent-de-leurs-sentiments-apres-la-reconnaissance-des-republiques-1055307536.html

Des réfugiées du Donbass parlent de leurs sentiments après la reconnaissance des Républiques

Des réfugiées du Donbass parlent de leurs sentiments après la reconnaissance des Républiques

Forcées de quitter le Donbass pour la Russie à cause des tensions, des réfugiées ont raconté à un correspondant de Sputnik leurs émotions concernant la... 22.02.2022, Sputnik France

2022-02-22T18:43+0100

2022-02-22T18:43+0100

2022-02-22T18:43+0100

reconnaissance du donbass

ukraine

donbass

russie

évacuation

reconnaissance

tensions

réfugiés

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/14/1055255853_0:195:2079:1364_1920x0_80_0_0_a29e2ba987cdd4321c3174abc2d2e1d8.jpg

Vladimir Poutine a reconnu le 21 février l’indépendance des Républiques populaires de Lougansk et de Donetsk après avoir étudié les demandes de leurs dirigeants. Cette décision et l’annonce de la signature par le Président russe des décrets reconnaissant leur souveraineté ont été accueillies avec joie par leurs habitants.Ce 22 février, un correspondant de Sputnik a parlé avec des réfugiées du Donbass.Alexandra Mikhaïlovna, 83 ans, évacuée de la région, s’est dite heureuse de la décision de M.Poutine.Elle a dit que le peuple concerné est «heureux», parce que le chef de l’État russe «nous a reconnu, la RPL et la RPD [Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, ndlr]».Selon la retraitée, M.Poutine va être ami avec ces Républiques et va les aider.Quant au Président ukrainien Zelensky, elle a indiqué ne même pas vouloir penser à lui, soulignant qu’il n’a pas tenu ses promesses.Dans l’attente de la fin de la guerreÀ propos de son retour dans le Donbass, la femme, dont la famille est restée là-bas, ne peut pas donner une date précise.Une autre femme, Olga, aussi retraitée qui a été évacuée, pendant la déclaration de la reconnaissance par le Président russe de la RPL et de la RPD, a affirmé qu’elle était pour une telle initiative, si cela «met fin à la guerre».Parlant des perspectives d’avenir, elle a confié ne pas prévoir sa vie à plus de trois jours depuis 2014.La femme a partagé son souhait de pouvoir vivre chez elle, sans préciser le statut de sa région qui l’intéresse. D’après elle, ces huit dernières années où elle vivait dans le Donbass, la situation était plus ou moins bien.Tout de même, malgré les tensions, elle a raconté que les usines fonctionnaient toujours, et qu’il y avait des produits russes, biélorusses ainsi qu’ukrainiens.La joie et des feux d’artificeSuite à l’annonce de la signature par Vladimir Poutine des décrets reconnaissant la souveraineté des Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk (RPD et RPL), des feux d’artifice ont été tirés dans ces villes.Des centaines de personnes sont descendues dans les rues, arborant des drapeaux russes pour célébrer ce qu’ils attendaient pendant huit ans.Situation dans le DonbassDepuis plusieurs jours, la situation s'est aggravée sur la ligne de contact dans le Donbass. Les Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk ont signalé les bombardements les plus intenses de l'Ukraine au cours des derniers mois. Ils ont endommagé un certain nombre d'infrastructures civiles.Les chefs des deux Républiques, Leonid Passetchnik et Denis Pouchiline, ont annoncé le 18 février l'évacuation des civils vers la Russie en raison de la menace croissante des hostilités. La mobilisation générale a commencé dans les Républiques le 19 février.Depuis la signature par M.Poutine des traités d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle avec les dirigeants des Républiques concernées, les États-Unis et l’UE ont promis des sanctions à l’égard de la Russie.

ukraine

donbass

russie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

ukraine, donbass, russie, évacuation, reconnaissance, tensions, réfugiés