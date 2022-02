https://fr.sputniknews.com/20220222/erreur-il-envoie-une-video-pedopornographique-au-mauvais-destinataire-et-finit-en-prison-1055301468.html

"Erreur": il envoie une vidéo pédopornographique au mauvais destinataire et finit en prison

Un manque d’attention qui coûte cher. Un homme a envoyé "par erreur" une vidéo à caractère sexuel mettant en scène des mineurs sur un groupe privé de Scrabble... 22.02.2022, Sputnik France

Un résidant de la commune d’Arrou (Eure-et-Loir) a envoyé une vidéo pédopornographique à son club de Scrabble via un réseau social, relate le 21 février L’Écho républicain.Les gendarmes ont reçu un signalement de la part d’un membre d’un groupe privé de Scrabble qui les a amenés à perquisitionner le domicile d’un individu en février, en vain.Une «erreur» – comme l’a expliqué le week-end dernier lors de son procès le prévenu, la quarantaine, devant le tribunal de Chartres (Eure-et-Loir) – qui lui a coûté cher. Selon lui, le message envoyé était destiné à un autre groupe de discussion privé.Il a été condamné à trois ans de prison ferme et à 10 ans de suivi socio-judiciaire à la fin de sa peine.Habitué des faits?D’après le média, l’homme est un récidiviste. Il avait déjà été condamné deux fois à des peines de 18 mois et de deux ans de prison ferme pour détention d’images pédopornographiques.Après sa dernière incarcération, il avait été suivi pendant sept ans sur le plan socio-judiciaire, conclut le quotidien.

