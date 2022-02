https://fr.sputniknews.com/20220222/france-lhypothese-dune-levee-du-pass-mi-mars-se-precise-1055299704.html

France: l'hypothèse d'une levée du pass mi-mars se précise

France: l'hypothèse d'une levée du pass mi-mars se précise

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a précisé mardi les critères qui permettront de nouveaux allègements des restrictions en vigueur dans le cadre de la... 22.02.2022, Sputnik France

Au vu des recommandations des experts qui conseillent le gouvernement, notamment du Conseil scientifique, trois indicateurs permettront de constater un reflux de l'épidémie suffisant pour envisager des allègements: le nombre de patients COVID hospitalisés en réanimation, la dynamique épidémique et le taux d'incidence.Il faudra également que l'épidémie soit sur une "pente décroissante" et que "le facteur R de reproduction du virus soit durablement inférieur à 1", a souligné le ministre.Ce taux reflète la contagiosité d'un agent pathogène et lorsqu'il est inférieur à 1, le nombre de nouveaux cas diminue avec le temps.Il faudra également "qu'on ait atteint un niveau de taux d'incidence qui soit assez faible, entre 300 et 500 (cas pour 100.000 habitants sur sept jours glissants) au maximum pour pouvoir considérer qu'on a vraiment franchi le plus dur, a ajouté Olivier Véran.Même si "on voit la décrue de l'épidémie" et que le pic de la vague épidémique alimentée par le variant Omicron du coronavirus a été franchi, le nombre de décès quotidiens reste encore élevé, a souligné le ministre.

