Indonésie: les technologies numériques devraient créer plus de 40 millions de nouveaux emplois

Indonésie: les technologies numériques devraient créer plus de 40 millions de nouveaux emplois

Les technologies numériques ont le potentiel de créer de nouveaux emplois à plus de 40 millions de personnes en Indonésie, a indiqué, lundi, le chef de...

Par conséquent, l'Indonésie doit mener une transformation économique dans la période post-Covid19, en améliorant notamment les compétences des travailleurs indonésiens, afin que l'économie non seulement se redresse, mais aussi qu'elle progresse au-delà de 5 % par an, a déclaré M. Monoarfa lors d'un débat public en marge du Forum Société Statistique.En plus de l'utilisation des technologies numériques, l'économie doit être plus inclusive et durable, afin que l'Indonésie puisse atteindre son objectif de zéro émission nette d'ici 2060, a-t-il dit.La transformation vers une économie plus inclusive et durable est également contenue dans le Plan de travail du gouvernement (RKP) 2023 comportant huit orientations politiques, notamment l'accélération de l'élimination de l'extrême pauvreté, l'amélioration de la qualité des ressources humaines, de la santé et de l'éducation et la lutte contre le chômage en offrant des emplois décents.Le gouvernement, rappelle le responsable indonésien, encouragera également la relance des entreprises, la recherche scientifique appliquée, la transition énergétique, et accélérera le développement des infrastructures de base.En 2023, le gouvernement demeure optimiste quant à une croissance économique qui varie entre 5,3 à 5,9 %, afin que l'Indonésie puisse conserver son statut de pays à revenu intermédiaire supérieur.

