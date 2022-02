https://fr.sputniknews.com/20220222/la-hongrie-deploie-des-troupes-a-la-frontiere-avec-lukraine-1055306933.html

La Hongrie déploie des troupes à la frontière avec l'Ukraine

Le ministre hongrois de la Défense Tibor Benko, a annoncé mardi le déploiement des troupes hongroises à la frontière avec l'Ukraine par crainte d'un exode de... 22.02.2022, Sputnik France

Les forces armées hongroises ont fermé la frontière entre l'Ukraine et la Hongrie "pour s'assurer qu'aucun groupe armé ne puisse entrer sur le territoire", a déclaré M. Benko, ajoutant qu'il a ordonné aux soldats à Szentendre, au nord de Budapest de renforcer la frontière.Le Premier ministre nationaliste Viktor Orban, connu pour sa position dure sur l'asile, a affirmé que la Hongrie soutenait les efforts de l'UE pour résoudre la crise, selon son porte-parole.Lundi, le président russe Vladimir Poutine a reconnu l'indépendance de deux régions séparatistes d'Ukraine et a ordonné l'envoi de troupes, suscitant une condamnation générale et des craintes croissantes d'une invasion totale.L’Occident a vu d’un mauvais œil cette décision et a décidé de se réunir mardi pour paramétrer les sanctions ad hoc à l’encontre de Moscou.

