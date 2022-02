https://fr.sputniknews.com/20220222/la-russie-se-porte-garante-de-la-securite-des-republiques-du-donbass-1055294794.html

La Russie se porte garante de la sécurité des républiques du Donbass

La Russie se porte garante de la sécurité des républiques du Donbass

"Des accords d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle ont été signés entre la Russie et ces deux nouveaux États dans lesquels nous garantirons la... 22.02.2022, Sputnik France

Conformément aux accords signés, la Russie se porte garante de la sécurité des républiques de Donetsk et de Lougansk, a déclaré Sergueï Lavrov. Comme l’a expliqué le ministre russe des Affaires étrangères, la Russie "continue à plaider pour que tous les problèmes soient résolus par voie pacifique", et à cet égard, elle "ne peut qu'être préoccupée par la rhétorique belliqueuse du régime de Kiev, par les actions en cours afin de la fournir en armes".Protection des frontières et bases militairesVladimir Poutine a annoncé sa décision de reconnaître les Républiques de Donetsk et de Lougansk lors d'une allocution télévisée le 21 février. Il a ainsi réagi aux demandes que les dirigeants des deux Républiques lui avaient adressées face à l'escalade dans le Donbass et à la menace d'offensive de l'armée ukrainienne qui n'arrête pas ses bombardements.Conformément aux projets d'accords sur l'assistance mutuelle signés par Moscou, Donetsk et Lougansk, les frontières d'État des deux Républiques seront protégées grâce aux efforts conjoints des parties signataires. La Russie aura le droit d'installer ses bases militaires et d'autres sites d'infrastructure militaire sur le territoire des Républiques de Donetsk et de Lougansk.

