L'Allemagne "suspend" l'autorisation du gazoduc Nord Stream 2

Bien que la Russie ait plusieurs fois souligné que le projet de gazoduc Nord Stream 2 était purement commercial et profite à toutes les parties, l'Allemagne a... 22.02.2022, Sputnik France

2022-02-22T12:07+0100

2022-02-22T12:07+0100

2022-02-22T12:37+0100

Le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé le 22 février suspendre l'autorisation du gazoduc Nord Stream 2 reliant la Russie à l'Allemagne, après la reconnaissance par Moscou de l'indépendance des républiques de Donetsk et de Lougansk.Le Président ukrainien a exigé plus tôt dans la journée l'arrêt "immédiat" du gazoduc Nord Stream 2. "Nous nous sommes mis d'accord sur la nécessité de l'introduction immédiate de sanctions pour un nouvel acte d'agression contre l'Ukraine", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse avec son homologue estonien. "Ces sanctions doivent inclure l'arrêt total de Nord Stream 2."Le projet qui profite à toutes les partiesLe gazoduc Nord Stream 2, reliant la Russie à l’Allemagne sous la mer Baltique, a été construit le 10 septembre 2021, après trois ans de travaux. Ses deux conduites sont remplies de gaz technique et le pipeline était prêt à fournir du bleu en Europe qui traverse une crise énergétique sans précédent.Toutefois, l’Allemagne avait suspendu la procédure de certification de l’opérateur du gazoduc, Nord Stream 2 AG, jusqu’à ce qu’il soit restructuré conformément aux lois allemandes.La Russie a plusieurs fois noté que le projet de gazoduc est purement commercial et profite à toutes les parties.

