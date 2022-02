https://fr.sputniknews.com/20220222/laustralie-investit-pour-se-doter-dyeux-sur-lantarctique-1055292378.html

L'Australie investit pour se doter d'"yeux sur l'Antarctique"

L'Australie investit pour se doter d'"yeux sur l'Antarctique"

L'Australie a annoncé mardi un programme de 575 millions de dollars américains (508 millions d'euros) pour renforcer sa présence et ses opérations de... 22.02.2022

Ce plan de financement sur dix ans donnera à l'Australie, selon son Premier ministre Scott Morrison, "des yeux sur l'Antarctique", en augmentant la capacité du pays à étudier et à surveiller la toundra gelée et les eaux environnantes à l'aide de drones, d'hélicoptères et de véhicules autonomes.L'Australie a émis des revendications territoriales sur 42% de l'Antarctique, plus qu'aucun autre pays, mais n'a pas les capacités d'aller dans les coins les plus reculés du continent.Près de la moitié des nouveaux financements australiens sera consacrée à augmenter les capacités de déplacement à l'intérieur des terres, de cartographier l'est éloigné de l'Antarctique depuis les airs à l'aide de drones et grâce à l'achat de quatre nouveaux hélicoptères de transport moyen.Le programme comporte aussi des projets environnementaux, dont 5 millions de dollars (4,42 millions d'euros) pour la recherche sur les effets du changement climatique sur les calottes glaciaires de l'Antarctique et pour aider les pays du Pacifique à surveiller la hausse du niveau des mers.M. Morrison a refusé de s'exprimer sur ses préoccupations concernant l'intérêt croissant de la Chine pour l'Antarctique, se contentant de dire: "ils ne partagent pas les mêmes objectifs que l'Australie".Avec deux stations ouvertes toute l'année en Antarctique, la Chine n'a cessé d'accroître ses dépenses dans la région.Pékin reste derrière les États-Unis, qui maintiennent la plus grande présence en Antarctique avec environ 1.400 personnes dans leurs trois stations ouvertes toute l'année, avant la pandémie.L'influent Institut australien pour la politique stratégique a récemment averti dans un rapport que l'Antarctique est devenu un lieu de "compétition géopolitique" et a recommandé plusieurs mesures pour y faire respecter l'interdiction des activités militaires et minières.

avec AFP

avec AFP

