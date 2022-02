https://fr.sputniknews.com/20220222/les-habitants-des-republiques-du-donbass-reconnues-par-moscou-reagissent--videos-1055290201.html

Les habitants des Républiques du Donbass reconnues par Moscou réagissent – vidéos

Les habitants des Républiques du Donbass reconnues par Moscou réagissent – vidéos

Des feux d'artifices ont été tirés dans le centre de Donetsk suite à la reconnaissance des Républiques de Donetsk et de Lougansk par Moscou, montrent des... 22.02.2022, Sputnik France

Après que Vladimir Poutine a signé ce 21 février des décrets reconnaissant les Républiques du Donbass ainsi que des traités d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle, les habitants de Donetsk ont lancé des feux d’artifices et scandé "Russie", en descendant dans les rues des villes, à en croire les vidéos relayées sur les réseaux sociaux.Des habitants de la République populaire de Donetsk ont écouté l’allocution télévisée de Vladimir Poutine diffusée par haut-parleurs sur la place centrale de Donetsk. Dès que le Président russe a annoncé qu’il estimait nécessaire de signer des accords reconnaissant la souveraineté des Républiques de Donetsk et de Lougansk, les gens dans les rues se sont réjouis et ont scandé "Russie".Certains ont brandi des drapeaux russes. Les feux d’artifices ont été tirés avec l'hymne national russe en fond.Sur les photos aussi relayées sur les réseaux sociaux, des habitants de Donetsk se réjouissent après la déclaration de Poutine sur la reconnaissance des Républiques de Donetsk et de Lougansk.Non seulement les habitants des deux Républiques dont la souveraineté a été reconnue par Moscou se sont réjouis, mais le peuple d'Ossétie du Sud a aussi félicité les peuples frères des Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk pour l'événement historique que constitue la reconnaissance de leur indépendance par la Russie. En l'honneur de cet événement, un rallye automobile a lieu dans les rues de Tskhinvali.En outre, le Président de l'Ossétie du Sud a personnellement félicité le dirigeant de la République populaire de Donetsk Denis Pouchiline pour la reconnaissance de l'indépendance de sa région.La reconnaissance des RPD et RPL par la RussieAuparavant, les dirigeants des Républiques populaires de Lougansk et de Donetsk avaient demandé à Vladimir Poutine de reconnaître la souveraineté de leurs régions.Lors de son allocution télévisée, le Président russe a expliqué que la situation dans le Donbass était devenue critique et a demandé au parlement de ratifier les documents nécessaires, reconnaissant l'indépendance des Républiques populaires de Donetsk et Lougansk.

