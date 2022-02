https://fr.sputniknews.com/20220222/loccident-na-pas-besoin-de-motifs-pour-sanctionner-la-russie-selon-moscou-1055294663.html

L'Occident "n'a pas besoin de motifs" pour sanctionner la Russie, selon Moscou

L'Occident "n'a pas besoin de motifs" pour sanctionner la Russie, selon Moscou

La porte-parole de la diplomatie russe a mis en doute l’idée que l'Occident n'aurait pas imposé de sanctions contre la Russie si cette dernière n’avait pas... 22.02.2022, Sputnik France

2022-02-22T11:47+0100

2022-02-22T11:47+0100

2022-02-22T11:47+0100

ukraine

russie

sanctions

maria zakharova

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0a/1052544286_0:26:600:364_1920x0_80_0_0_5542cd8ff9d50c82c4ec570d323e513f.jpg

Après l’annonce de Vladimir Poutine de reconnaître les républiques de Donetsk et de Lougansk, plusieurs pays ont brandi la menace de sanctions contre la Russie. Les hypothèses selon lesquelles il n'y aurait pas de sanctions en l’absence de cette décision présidentielle sont "une illusion", estime la porte-parole de la diplomatie russe.À titre d'exemple, elle cite la situation autour de la Crimée:SanctionsWashington devrait annoncer ce mardi de nouvelles sanctions contre Moscou à la suite de la décision de Vladimir Poutine de reconnaître les républiques de Donetsk et de Lougansk, de même que l’Union européenne. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a d’ores et déjà promis des sanctions "importantes". Elles devraient être différentes de celles préparées en cas d’invasion éventuelle de l’Ukraine.Le 21 février, Emmanuel Macron a réclamé une réunion d’urgence du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi que l’introduction de sanctions à l’échelle européenne.Le Conseil de sécurité de l’Onu s’est en effet réuni dans la foulée. Le représentant russe Vassili Nebenzia y a déclaré que "l’objectif principal de notre décision est de garder et de protéger toutes ces vies" au Donbass, affirmant vouloir y empêcher "un nouveau massacre". Présentant sa décision, Vladimir Poutine a assuré avoir "tout fait pour préserver l'intégrité territoriale de l'Ukraine" et mettre en œuvre les accords de Minsk pour résoudre ce conflit.

ukraine

russie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Irina Tarassova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103489/56/1034895676_0:0:605:604_100x100_80_0_0_11351d894eebce89dcfdcf2c87236147.jpg

Irina Tarassova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103489/56/1034895676_0:0:605:604_100x100_80_0_0_11351d894eebce89dcfdcf2c87236147.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Irina Tarassova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103489/56/1034895676_0:0:605:604_100x100_80_0_0_11351d894eebce89dcfdcf2c87236147.jpg

ukraine, russie, sanctions, maria zakharova