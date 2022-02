https://fr.sputniknews.com/20220222/lue-prudente-face-aux-mesures-polonaises-pour-supprimer-la-chambre-disciplinaire-1055300286.html

L'UE prudente face aux mesures polonaises pour supprimer la chambre disciplinaire

Créée par le parti nationaliste au pouvoir Droit et Justice (PiS), la chambre disciplinaire de la Cour suprême a suspendu ou renvoyé plusieurs juges critiques du gouvernement, aggravant ainsi le litige entre Varsovie et Bruxelles au sujet de la fragilisation des standards démocratiques.En espérant débloquer des fonds communautaires de l'UE et de mettre ainsi fin à son contentieux concernant l'Etat de droit en Pologne, le président polonais Andrzej Duda avait proposé début février une nouvelle législation qui supprimerait cette chambre.Depuis son arrivée au pouvoir en 2015, le PiS a également placé les médias et les associations sous un contrôle renforcé de l'État, tout en restreignant les droits des femmes, des homosexuels et des migrants. Malgré les critiques de l'UE estimant que ces contrôles violaient les principes démocratiques essentiels, le parti a refusé de les supprimer.L'UE a récemment bloqué l'accès de la Pologne à 36 milliards d'euros du fonds de relance lié à la pandémie, en raison de l'existence de cette chambre disciplinaire, jugée illégale par la plus haute juridiction de l'Union qui a demandé à Varsovie de la dissoudre.

