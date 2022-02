Madagascar: l'ONU intensifie ses efforts de préparation à l’approche du cyclone Emnati

https://fr.sputniknews.com/20220222/madagascar-lonu-intensifie-ses-efforts-de-preparation-a-lapproche-du-cyclone-emnati-1055300711.html

Emnati devrait aborder ce mardi la côte Est-Sud-Est de Madagascar. Le cyclone tropical intense touchera terre dans la région de Mananjary, secteur déjà dévasté par l’autre cyclone Batsiraï, il y a moins d'un mois.Les fermetures de routes prévues devraient avoir un impact sur l'approvisionnement des marchés, ce qui pourrait entraîner une augmentation des prix des denrées alimentaires, dont les niveaux sont déjà plus élevés que d'habitude cette année, et entraver davantage l'accès des familles à la nourriture, a-t-il fait observer.Le PAM a dit avoir déployé des équipes supplémentaires ainsi que des denrées alimentaires et non alimentaires prépositionnés dans les zones situées sur la trajectoire du cyclone.Le PAM a également a maintenu des équipes d'intervention à Tamatave et Mananjary pour poursuivre l'assistance aux populations touchées par le cyclone Batsirai.L’agence de l’ONU a procédé par ailleurs à la distribution des rations alimentaires de cinq jours à plus de 3.500 personnes qui ont cherché refuge avant le cyclone Emnati dans l'un des 14 centres d'hébergement de la commune urbaine de Mananjary.Par ailleurs, " un hélicoptère Mi-8 exploité par le Service aérien humanitaire des Nations Unies, géré par le PAM, est arrivé à Madagascar et sera utilisé pour effectuer une évaluation aérienne des zones touchées par Emnati ".

