Manifestants appâtés par des sandwichs? La sortie de l'ambassadeur de France à Abidjan ne passe pas

Invité sur le plateau d’une télévision ivoirienne, Jean-Christophe Belliard, ambassadeur de France en Côte d’Ivoire, a soutenu que les manifestations hostiles... 22.02.2022, Sputnik France

"Vous savez, avec 1.000 ou 2.000 francs CFA [trois euros, ndlr], on peut faire beaucoup... il suffit parfois d'un sandwich ou d'un Coca-Cola et vous avez 2.000 manifestants dans la rue", a déclaré Jean-Christophe Belliard, ambassadeur de France en Côte d’Ivoire, en allusion aux manifestations qui ont bloqué durant plusieurs jours un convoi militaire français au Burkina Faso comme celles en soutien au gouvernement malien à Bamako.Pour ce diplomate français qui a fait cette déclaration le 20 février lors d’une émission sur une chaîne de télévision privée ivoirienne dont il était l’invité, sur la thématique "Bamako-Paris, divorce consommé", "il y a très probablement une instrumentalisation" derrière ces sorties massives et le plus souvent hostiles à la politique française observées dans ces pays du Sahel. "La manipulation fait partie aujourd’hui des relations internationales", a-t-il soutenu.Les affirmations de l’ambassadeur ont suscité le courroux de nombreux internautes qui les trouvent, pour la plupart, injurieux et condescendants.Tout comme ces internautes, Jean-Blaise Ayéméné, président du Réseau des communicateurs panafricains (REZOPANACOM) interrogé par Sputnik, s’est offusqué de cette sortie de Jean-Christophe Belliard.Ce leader d’opinion, par ailleurs secrétaire national chargé de la coordination des activités des structures spécialisées et de la mobilisation des militants au sein du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire (PPA-CI, la formation politique créée en octobre 2021 par l’ancien Président Laurent Gbagbo) –qui n’a officiellement pas réagi aux propos du diplomate français–, estime que "la France exprime ici [par la voix de son représentant, ndlr] sa grande frustration, car c'est le crépuscule de son règne et de celui des Occidentaux sur l'Afrique et c'est tant mieux pour nos pays". "La France et les pays de l'Union européenne qu'elle a mobilisés pour envahir le Mali ont pratiquement été boutés hors de ce pays sans rien pouvoir y faire, car avec la présence militaire de la Russie, les Maliens ont préparé leur action en amont", ajoute-t-il.Et selon lui, la situation du Mali évoque à certains égards celle de la Côte d’Ivoire il y a quelques années.

