https://fr.sputniknews.com/20220222/poutine-commente-la-reconnaissance-des-republiques-de-donetsk-et-de-lougansk-1055301010.html

Poutine commente la reconnaissance des Républiques de Donetsk et de Lougansk

Poutine commente la reconnaissance des Républiques de Donetsk et de Lougansk

Vladimir Poutine a souligné que la Russie "travaillait activement à renforcer" la coopération avec les autres pays, citant en exemple ses voisins. Mais... 22.02.2022, Sputnik France

2022-02-22T14:17+0100

2022-02-22T14:17+0100

2022-02-22T14:17+0100

reconnaissance du donbass

russie

ukraine

vladimir poutine

donbass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1055289108_0:22:2508:1433_1920x0_80_0_0_f0b5956945f0dd8db6b563cb4d25c935.jpg

Un jour après avoir annoncé lors de son allocution télévisée la reconnaissance des républiques du Donbass, le Président russe a commenté sa décision. Selon lui, la Russie tente toujours de parvenir à des solutions mutuellement acceptables avec les autres États.Selon lui, l'Ukraine est dans une "situation différente" car "le territoire de ce pays est utilisé par des pays tiers pour créer des menaces à l'égard de la Russie".Vladimir Poutine a également rejeté les accusations de l’Occident sur une supposée intention de reconstituer l’Empire russe.Reconnaissance du DonbassLa Douma d'État et le Conseil de la fédération ont ratifié le 22 février les accords d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle avec les Républiques de Donetsk et de Lougansk.Conformément aux projets d'accord sur l'assistance mutuelle, les frontières d'État des deux Républiques seront protégées grâce aux efforts conjoints des parties signataires.L’annonce de la signature des décrets reconnaissant leur souveraineté a été accueillie avec allégresse par les habitants des deux Républiques. Des feux d’artifice ont été tirés à Donetsk et à Lougansk et des centaines de personnes sont descendues dans les rues, arborant des drapeaux russes.

russie

ukraine

donbass

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Irina Tarassova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103489/56/1034895676_0:0:605:604_100x100_80_0_0_11351d894eebce89dcfdcf2c87236147.jpg

Irina Tarassova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103489/56/1034895676_0:0:605:604_100x100_80_0_0_11351d894eebce89dcfdcf2c87236147.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Irina Tarassova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103489/56/1034895676_0:0:605:604_100x100_80_0_0_11351d894eebce89dcfdcf2c87236147.jpg

russie, ukraine, vladimir poutine, donbass