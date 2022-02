https://fr.sputniknews.com/20220222/poutine-les-accords-de-minsk-nexistent-plus-tues-par-kiev-1055306407.html

Poutine: les accords de Minsk n'existent plus, tués par Kiev

Poutine: les accords de Minsk n'existent plus, tués par Kiev

La Russie était intéressée à la réalisation des accords de Minsk, puisqu'ils sont le résultat d'un compromis, a indiqué Vladimir Poutine lors d'une conférence... 22.02.2022, Sputnik France

2022-02-22T17:38+0100

2022-02-22T17:38+0100

2022-02-22T18:39+0100

reconnaissance du donbass

russie

ukraine

donbass

vladimir poutine

politique

présence militaire

donetsk

lougansk

diplomatie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1055308219_0:0:3179:1788_1920x0_80_0_0_6a6efb2c772aabe1b08c7926f7deedad.jpg

Les accords de Minsk n'existent pas aujourd'hui, alors pourquoi les appliquer si la Russie reconnaît l'indépendance des Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, a lancé Vladimir Poutine devant les journalistes ce 22 février.Tandis que l'Europe n’a pas réussi à forcer Kiev à appliquer les accords de Minsk, la Russie a été contrainte de décider de reconnaître les Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, a souligné Vladimir Poutine.L’Ukraine et l’OtanEncore une fois, Vladimir Poutine a mis en relief le fait que la Russie était contre l’adhésion de l’Ukraine à l’Otan. Ainsi, selon lui, la meilleure décision dans cette optique serait que l’Ukraine refuse elle-même d’y rentrer.Le Président russe a qualifié d'inacceptable le déversement en Ukraine d’armes, notamment au vu des "ambitions nucléaires" émergentes de Kiev. En s’exprimant au sujet des déclarations du Président ukrainien, selon lesquelles il n'aimait pas les accords de Minsk, M.Poutine a fait remarquer que tout autre accord, y compris l'éventuel refus de Kiev d'adhérer à l'Otan, aurait pu être rejeté de la même manière, bien qu'il s'agisse essentiellement "des autorités de la République mettant en œuvre l'idée de neutralité".La question des frontièresEn ce qui concerne les frontières des Républiques du Donbass reconnues par Moscou, Vladimir Poutine a exprimé son espoir que toutes les questions liées soient résolues par la voie diplomatique.Auparavant, le Président russe avait déjà rejeté les accusations de l’Occident sur une supposée intention de reconstituer l’Empire russe.Le Président russe s'est adressé à la presse après avoir parlé avec son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliev.La rencontre avec les médias a suivi les informations selon lesquelles le Conseil de la Fédération a voté en faveur son proposition sur l'utilisation des forces armées russes en dehors du pays.Pour rappel, les sénateurs ont ratifié ce mardi les accords avec les Républiques de Donetsk et de Lougansk et ont également donné au Président le consentement à l'utilisation des forces armées russes en dehors du pays.

russie

ukraine

donbass

donetsk

lougansk

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

russie, ukraine, donbass, vladimir poutine, politique, présence militaire, donetsk, lougansk, diplomatie, otan