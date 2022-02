https://fr.sputniknews.com/20220222/un-candidat-lr-affirme-avoir-ete-agresse-par-militant-lfi-a-grenoble---video-1055296359.html

Un candidat LR affirme avoir été agressé par militant LFI à Grenoble - vidéo

Un candidat LR affirme avoir été agressé par militant LFI à Grenoble - vidéo

Un candidat LR aux législatives en Isère a diffusé une vidéo le montrant en train de subir un acte de violence. Selon lui, c’est un militant LFI qui l’a... 22.02.2022, Sputnik France

2022-02-22T11:34+0100

2022-02-22T11:34+0100

2022-02-22T11:34+0100

france

bousculade

les républicains (lr)

la france insoumise (lfi)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/19/1045397950_0:0:3459:1946_1920x0_80_0_0_6c5a915bb9bd036bef95e6c7ece61135.jpg

Une altercation entre représentants de deux camps politiques a eu lieu en Isère.Le secrétaire départemental adjoint du parti Les Républicains (LR) en Isère et candidat aux législatives à Grenoble, Clément Chappet, a assuré sur Twitter avoir été agressé le 20 février sur le marché Saint-Bruno de Grenoble par un militant de La France insoumise (LFI), rapporte Le Dauphiné libéré.Il a partagé une vidéo montrant l’altercation, sur laquelle il se fait pousser puis reçoit des coups.Cité par le média, M.Chappet a indiqué que son agresseur distribuait des tracts pour le meeting de Manon Aubry et Manuel Bompard (LFI), qui se déroulera ce 22 février à Grenoble.L’intéressé tractait lui aussi sur le marché.Selon Le Dauphiné libéré, le candidat LR a confié que les discussions entre militants de différents bords ont été tendues toute la matinée, jus?qu’à ce que l’un d’eux, un militant LFI "ne vrille et ne (lui) mette des pains".L’un des responsables LFI en Isère, Amin Ben Ali, dont les propos ont été relayés par le quotidien, a rapporté que la bousculade est survenue à la suite de propos racistes tenus par des militants LR.Des soutiensLa séquence partagée a suscité la réaction de plusieurs personnalités politiques, dont la candidate LR à la présidentielle Valérie Pécresse qui a dénoncé "des violences intolérables".Le député LR Julien Aubert a, lui, apporté son soutien à la victime.La députée iséroise, Emilie Chalas (LREM), a aussi regretté ces actes.De son côté, le président du département, Jean-Pierre Barbier, a dénoncé un "acte gratuit et violent, indigne de notre démocratie".

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

france, bousculade, les républicains (lr), la france insoumise (lfi)