Comment les propos de Zelensky sur le nucléaire affaiblissent ses positions devant l'Occident

Dans le contexte de la montée des tensions autour de l’Ukraine, son Président Volodymyr Zelensky, en pleine conférence de Munich, a avancé l’idée de retirer son pays du mémorandum de Budapest et de redonner à l’Ukraine le statut de pays nucléaire. Des propos qui ne lui donnent qu’une image d’homme politique étrange et pas stable, ce qui ne peut qu’affaiblir la position de son pays aux yeux de l’Occident, estime Dmitri Abzalov, politologue, président du Centre pour les communications stratégiques.Après l'effondrement de l'Union soviétique, les pays de la Communauté des États indépendants ont hérité des armes nucléaires et il a été facile de parvenir à un accord avec le Kazakhstan et la Biélorussie, tandis que l'Ukraine s'est toujours inquiétée de cette situation et a estimé qu'il était nécessaire de conserver ces armes.Il précise qu’à l’époque tout le monde craignait surtout que l'Ukraine ne transfère des armes ou technologies nucléaires à d’autres pays, par exemple la Corée du Nord ou l'Iran, ce qui était perçu comme extrêmement problématique, car l’entretien de telles armes nécessitait des dizaines de milliards de dollars, que l'Ukraine ne pouvait pas se permettre.Qui plus est, tous les autres pays qui ont tenté de prendre le chemin du nucléaire contre les intérêts des États-Unis n’ont obtenu que des sanctions en réponse.S’agit-il d’un chantage?Il a tenu à préciser qu’aucun de ces pays n'a réagi vocalement à ces déclarations, il a remarqué plutôt le silence et la tentative de ne pas faire sortir ses propos au premier plan.Quel est le danger de ces propos de l’UkraineL’expert a rappelé qu’il y a plusieurs dangers qui sont derrière la possibilité que l’Ukraine se tourne vers le nucléaire.Il attire l’attention sur le fait qu’avant il existait un accord avec la Russie qui récupérait le combustible usagé afin qu'il n'y ait aucune possibilité de travailler avec ces matériaux, mais pas maintenant.Il a, ainsi, exprimé un fort doute à ce que "les pays, et Washington en particulier, aient intérêt à faire dérailler cet accord [le mémorandum de Budapest, ndlr], car il était fondé sur le refus de travailler avec n'importe quel type de combustible", résume-t-il.Les USA sont les principaux perdantsL’interlocuteur de l’agence rappelle que ceux sont les États-Unis qui seraient les principaux perdants si l’Ukraine décidait de quitter le mémorandum de Budapest et de revenir au statut de puissance nucléaire.Mettant l’accent sur le fait que l’Ukraine possède toujours son combustible usagé, le président du Centre pour les communications stratégiques explique que le danger est caché même derrière une barre absorbante, car "une barre est aussi du matériel nucléaire. Vous pouvez fabriquer une bombe sale à partir de barres usées, par exemple. Il s'agit d'une phobie terrible pour les services de renseignement américains, car l'enjeu ici n'est pas l'explosion, mais la contamination".En outre, le politologue revient sur l’histoire avec le contrat des sous-marins entre les États-Unis et l’Australie. Les États-Unis et l'Australie ont signé un accord sur les sous-marins nucléaires. Et à l'époque, d’un côté, il a été dit qu'il était très dangereux de transférer la technologie des sous-marins nucléaires en Australie, car il y a de toute façon un réacteur là-bas, des éléments nucléaires. Pourtant, pour se défendre, les États-Unis ont expliqué que transférer des éléments nucléaires de combat était une chose alors que les propulseurs nucléaires ainsi que la production d'électricité en sont une autre. Ils ont appuyé sur le fait que le transfert de ce genre d’éléments n’était pas dangereux. Ils ont évoqué comme exemple le fait qu'il y a beaucoup de pays qui ont des centrales nucléaires, avec d'autres éléments dans le monde.S'il y a un précédent en Ukraine maintenant, certains commenceront à dire que cela ne vaut pas la peine de transférer des composants nucléaires à des pays qui ne sont pas prêts pour cela, à l'Australie, par exemple, estime le politologue."C'est pourquoi Biden est extrêmement mécontent de cette histoire. Et si un arrêt massif des centrales nucléaires recommence, et pour la France et les États-Unis, ce serait meurtrier dans ce cas."

