Donetsk et Lougansk demandent de l'aide à Poutine en cas d'"agression" de Kiev, dit le Kremlin

Donetsk et Lougansk demandent de l'aide à Poutine en cas d'"agression" de Kiev, dit le Kremlin

Les dirigeants des Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, qui viennent d’être reconnues par la Russie, se sont adressées au Président Vladimir Poutine pour lui demander une assistance pour "repousser une agression des militaires ukrainiens".Remerciant le Président russe pour la reconnaissance des Républiques, Denis Pouchiline et Leonid Pasetchnik souhaitent que la Russie les aide à éviter que la situation dégénère encore, a précise le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.Les démarches de Kiev "attestent d'une réticence à cesser la guerre dans le Donbass", ont-ils ajouté.L'Ukraine "continue d'amplifier sa présence militaire sur la ligne de contact, appuyée à tous les niveaux dont militaire par les États-Unis et d'autres pays occidentaux" et mise sur "une solution militaire", a indiqué le porte-parole du Kremlin citant les lettres."Compte tenu de la situation actuelle, les chefs des deux Républiques […] demandent au Président russe de leur accorder une assistance pour repousser une agression des militaires ukrainiens", ont résumé MM.Pouchiline et Pasetchnik.Détails à suivre

