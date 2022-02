https://fr.sputniknews.com/20220223/la-rdc-annonce-le-renforcement-de-ses-effectifs-militaires-dans-le-nord-est-1055320952.html

La RDC annonce le renforcement de ses effectifs militaires dans le nord-est

La République démocratique du Congo (RDC) va renforcer ses effectifs militaires pour pacifier la province de l'Ituri, une région en proie à l'insécurité et au... 23.02.2022, Sputnik France

république démocratique du congo (rdc)

kinshasa

Ce dernier a tenu ces propos en accompagnant le secrétaire général adjoint des Nations unies en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, à Bunia, chef-lieu de l'Ituri. Ce dernier est en séjour de travail de trois jours depuis mardi en RDC.M. Kabanda a reconnu la nécessité de renforcer les effectifs de l'armée dans cette province afin d'imposer la paix dans le cadre de l'état de siège décrété en mai 2021 et de sécuriser les habitants dans leur villages d'origine, où parfois il n'y a pas de militaires.Côté humanitaire, le ministre a aussi annoncé l'installation d'un hôpital de campagne qui s'accompagnera du déploiement du génie militaire pour aider les milliers de déplacés dans la zone, notamment dans les travaux de reconstruction d'infrastructures.Pour sa part, Jean-Pierre Lacroix a affirmé que l'ONU n'avait "pas oublié" les populations de l'Ituri et qu'elle allait "continuer à appuyer le gouvernement de la RDC pour restaurer la paix".Il a noté que l'ONU allait renforcer son soutien au gouvernement en matière de maintien de la paix, de processus de désarmement des groupes armés et d'aide humanitaire.

république démocratique du congo (rdc), kinshasa