Le plus grand reptile volant du Jurassique jamais découvert se cachait en Écosse - vidéo

Une découverte sensationnelle a été faite en Écosse. Le fossile d'un immense reptile volant, parfaitement conservé, montre que les idées des chercheurs...

Le fossile d’une espèce inconnue de ptérosaure, un reptile volant ayant été le premier vertébré à voler, a été découvert sur l'île de Skye, en Écosse. Il est le plus grand spécimen du genre jamais découvert de la période jurassique, avec une envergure de plus de 2,5 mètres, relatent les scientifiques de l’université d’Édimbourg dans la revue Current Biology. Des dents adaptées à la pêcheDécouverte en 2017, la créature – dont la taille impressionne les spécialistes – vivait il y a environ 170 millions d'années. Elle a été repérée grâce à sa mâchoire qui dépassait d’une couche de calcaire. Son squelette est le mieux conservé des ptérosaures trouvés en Écosse, selon les experts.Le reptile, nommé Dearc sgiathanach ("reptile ailé" en gaélique), possédait des dents acérées adaptées à la capture de proies glissantes. Celles-ci sont encore recouvertes d'un émail brillant, comme s'il était encore en vie il y a à peine quelques semaines", se souvient une participante à l’étude.Grâce à l’analyse de la tomodensitométrie de son crâne, un modèle numérique de son cerveau a été construit. L’animal avait sans doute une très bonne vue car il avait de très grands lobes optiques.Un avis à réviserLa taille du ptérosaure découvert montre qu’ils sont devenus plus grands beaucoup plus tôt que l’on ne le pensait, bien avant la période du Crétacé, quand ils étaient en compétition avec les oiseaux, ce qui est extrêmement important, selon les chercheurs. Car juste avant l’extinction des dinosaures, il y a 66 millions d’années, ces reptiles ont grandi, mais les paléontologues les pensaient beaucoup plus petits pendant le Jurassique.Le fossile, très bien conservé, complétera la collection des musées nationaux d’Écosse et sera analysé plus en détail, notamment pour mieux comprendre son mode de vie et ses techniques de vol.

