Le Sri Lanka injecte 56 millions USD dans la promotion du tourisme

Les principales cibles de la promotion du tourisme sont la Grande-Bretagne, l'Inde, la Russie et la Chine, a affirmé le ministre du Tourisme Prasanna Ranatunga lors d'une conférence de presse.Le gouvernement sri-lankais a approuvé en 2021 un plan d'action global de cinq ans pour promouvoir le tourisme. Le ministère de tutelle est actuellement en train de sélectionner une société de gestion d'événements, une société de publicité et un partenaire numérique pour mettre en œuvre le projet.Jusqu'à présent, en 2022, plus de 150.000 touristes ont visité le Sri Lanka.En décembre 2021, le cabinet de conseil aux entreprises McKinsey & Company a estimé que le Sri Lanka pourrait mettre jusqu'à cinq ans pour atteindre le chiffre de touristes enregistré en 2018, avant les attentats du dimanche de Pâques en 2019 et l'épidémie de Covid-19 en 2020.

