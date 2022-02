https://fr.sputniknews.com/20220223/les-sanctions-antirusses-frapperont-egalement-le-secteur-des-medias-selon-leeas-1055318093.html

Les sanctions antirusses frapperont également le secteur des médias, selon le SEAE

Le domaine des médias sera également touché par les sanctions antirusses de l'Union européenne (UE), d'après le Service européen pour l'action extérieure. 23.02.2022, Sputnik France

Annonçant les sanctions contre la Russie suite à la reconnaissance par cette dernière des Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, l'Union européenne a détaillé quels domaines seraient concernés.Le domaine des médias sera également touché par les sanctions antirusses de l'Union européenne (UE), d'après le Service européen pour l'action extérieureSous le feu des sanctionsAlors que Joe Biden a annoncé une "première tranche" de sanctions devant couper la Russie des financements occidentaux et frapper "élites russes" et institutions financières, du côté de l’Europe, Berlin a suspendu l’autorisation du gazoduc Nord Stream 2 et Londres a annoncé des sanctions économiques à certains hommes d'affaires russes et banques russes.En outre, ce 23 février, Boris Johnson a déclaré que la secrétaire d’État au Numérique et à la Culture avait demandé au régulateur médiatique Ofcom de revoir la licence de diffusion de la chaîne Russia Today.

