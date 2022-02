https://fr.sputniknews.com/20220223/les-sanctions-us-contre-la-russie-ne-visent-pas-les-marches-de-lenergie-1055315251.html

Les sanctions US contre la Russie ne visent pas les marchés de l'énergie

Les sanctions US contre la Russie ne visent pas les marchés de l'énergie

Les sanctions contre la Russie décidées mardi par l'administration Biden ne sont pas destinées à frapper les marchés mondiaux de l'énergie, a déclaré un... 23.02.2022, Sputnik France

2022-02-23T04:53+0100

2022-02-23T04:53+0100

2022-02-23T04:53+0100

reconnaissance du donbass

international

ukraine

russie

états-unis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103263/26/1032632687_0:123:3207:1927_1920x0_80_0_0_da773e152c44eb3db933ccf6483f549b.jpg

"Les sanctions imposées aujourd'hui, et celles qui pourraient être décidées bientôt, ne visent pas les flux de pétrole et de gaz", a indiqué ce responsable, qui préfère conserver l'anonymat. "Nous souhaitons que le marché note qu'il n'est pas nécessaire d'augmenter les prix pour le moment."Malgré les efforts de l'administration Biden pour maintenir le calme sur les marchés pétroliers, les prix du brut ont frôlé les 100 dollars (88 euros) le baril après que Moscou a ordonné l'entrée de troupes dans deux régions séparatistes de l'est de l'Ukraine.Le responsable a ajouté que rien de ce qui se passe sur le terrain en Ukraine maintenant, ou dans les jours à venir, ne devrait affecter le flux de pétrole vers les marchés mondiaux.Les responsables américains ont collaboré avec les pays producteurs de pétrole de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et avec les grands pays consommateurs de pétrole afin de réagir si nécessaire pour calmer les marchés de l'énergie, a-t-il ajouté.Plusieurs pays occidentaux ont annoncé des sanctions contre la Russie après la reconnaissance par Vladimir Poutine de l'indépendance de deux séparatistes de l'est de l'Ukraine.

ukraine

russie

états-unis

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

international, ukraine, russie, états-unis