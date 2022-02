https://fr.sputniknews.com/20220223/lukraine-est-gouvernee-par-les-etats-unis-et-leurope-comme-une-colonie-selon-maduro-1055316293.html

L'Ukraine est gouvernée par les États-Unis et l'Europe comme une colonie, selon Maduro

L'Ukraine est gouvernée par les États-Unis et l'Europe comme une colonie, selon Maduro

Caracas apporte un soutien à Moscou, notamment dans le contexte de la crise ukrainienne, a réitéré le Président vénézuélien, pour qui l'Ukraine est gouvernée...

Nicolas Maduro a à son tour exprimé sa position sur la crise ukrainienne. À la différence de ses homologues américains et européens, il estime que Vladimir Poutine a toujours cherché des solutions diplomatiques aux problèmes avec son pays voisin. Il a exprimé mardi son plein soutien à la Russie et à son Président.L'Ukraine, quant à elle, est gouvernée par les États-Unis et l'Europe presque comme une colonie, a déclaré le Président vénézuélien lors d'une réunion avec le gouvernement.Il a ajouté que le Venezuela condamnait les projets occidentaux d'utiliser la force militaire pour encercler la Russie.Pas de reconnaissance du DonbassEt de rappeler que son prédécesseur Hugo Chavez avait soutenu Moscou en 2008, lorsqu’il avait reconnu l’indépendance de l’Ossétie du Sud lors du conflit avec la Géorgie.Affirmant que les États-Unis et "l’Otan entendent par des moyens militaires en finir avec la Russie", il a souligné que le Venezuela est "avec Poutine, avec la Russie, avec le peuple russe".Il n'a cependant pas dit s'il reconnaissait l’indépendance des Républiques de Donetsk et de Lougansk, dans le Donbass, qui s’étaient unilatéralement séparées de l'Ukraine après le coup d’État à Kiev en 2014.Un allié de longue dateLa réélection en 2018 du Président Maduro n’ayant pas été reconnue par une partie de la communauté internationale, dont les États-Unis, la Russie reste l’un des principaux alliés du Venezuela.Le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov n’avait pas écarté un déploiement militaire russe au Venezuela et à Cuba dans le cadre de la crise ukrainienne.Le vice-Premier ministre russe Iouri Borissov, qui s'est rendu à Caracas la semaine dernière, a pour sa part déclaré que le Venezuela est un allié clé de Moscou en Amérique latine, et qu’il cherche à approfondir leur coopération bilatérale.

