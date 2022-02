https://fr.sputniknews.com/20220223/niger--lancement-des-travaux-dun-projet-dinterconnexion-electrique-1055321213.html

Niger : Lancement des travaux d'un projet d’interconnexion électrique

Le président du Niger Mohamed Bazoum et son homologue du Ghana, président en exercice de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO, Nana... 23.02.2022, Sputnik France

niger

afrique

afrique de l'ouest

énergie

L’objectif du projet d’interconnexion électrique Bénin-Burkina Faso-Nigeria-Niger est de permettre d’échanger de l’énergie électrique entre les quatre pays et avec les pays voisins auxquels ils sont interconnectés, indique l'Agence nigérienne de presse (ANP).Cette ligne 330KV est d’une longueur de 875Km et relie le poste de transformation de Birnin Kebbi au Nigeria au poste de Ouagadougou Est, au Burkina Faso, en passant par les postes de Zabori et Gorou-Banda au Niger, et une bretelle reliant le poste de Zabori au poste de Malanville au Bénin, précise l'ANP, ajoutant qu'une ligne de 33 Km sera construite à l’intérieur de la ville d’Ouagadougou.D’un coût global de 568,2 millions dollars américains (USD), le projet est financé par la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l’Agence française de développement, l’Union européenne et une contrepartie du gouvernement fédéral du Nigeria, poursuit la même source.Cité par l'ANP, le ministre nigérien du Pétrole, de l’Énergie et des Énergies renouvelables, Mahamane Sani Mahamadou, a rappelé, dans son intervention, que "le WAPP a été créé lors du 22ème sommet de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO et que depuis lors, le WAPP s’efforce d’intégrer les réseaux électriques nationaux dans un marché régional unifié de l’électricité".Pour le Commissaire en charge de l’Énergie et des mines de la CEDEAO, Sédiko Douka, "le projet régional d’interconnexion électrique Dorsale Nord de l’EEEAO est un projet prioritaire dont la mission est de promouvoir et de développer les infrastructures de production et de transport d’énergie électrique ainsi que d’assurer la coordination des échanges d’énergie électrique entre les États membres de la CEDEAO".M. Douka s’est félicité de constater que "ce projet et les nombreux projets similaires exécutés par le WAPP dans la région continuent de progresser malgré les récents défis et interruption liés à la pandémie de Covid-19".Le projet s’exécute autour de cinq composantes à savoir l'interconnexion électrique Nigeria-Niger/Togo-Burkina Faso, l'électrification rurale, le cadre institutionnel et la supervision du projet, le renforcement des capacités institutionnelles du marché régional de l’électricité, et la construction de la ligne de transport de la Dorsale Côtière (Mémo-Hagou-Sakété).

