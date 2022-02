https://fr.sputniknews.com/20220223/se-revendiquant-dal-qaida-et-de-lideologie-de-daech-un-groupe-terroriste-hybride-en-algerie-1055329327.html

Se revendiquant d’Al-Qaïda et de l’idéologie de Daech: un groupe terroriste "hybride" en Algérie?

Se revendiquant d’Al-Qaïda et de l’idéologie de Daech: un groupe terroriste "hybride" en Algérie?

Des terroristes algériens ont récemment mis en ligne une vidéo sur le canal médiatique d’AQMI* pour appeler les Algériens à faire le djihad. Ses membres... 23.02.2022, Sputnik France

La "fondation" Al Andalus, bras médiatique de l’organisation d’Al Qaïda au Maghreb islamique* a publié en ce mois de février une vidéo réalisée par des terroristes algériens. Le "commentateur", un certain Abou Jilibib al Jazaïri, dit aux Algériens que le djihad est une obligation pour chaque musulman. À en croire le commentateur, les images ont été tournées dans la région de Boumerdes, à 50 kilomètres à l'est d’Alger. Certains passages montrent des hommes portant des armes automatiques sur une plage.Toutefois, les éléments de références idéologiques présentés dans cette vidéo montrent que ce groupe affilié à AQMI* se revendique également de l’idéologie de l’EI*. Une situation inédite initiée par ce groupe "hybride" qui se positionne entre deux organisations terroristes ennemies. Djallil Lounnas, professeur en relations internationales à l’université américaine Al Akhawayn d’Ifrane, au Maroc, spécialiste des groupes terroristes au Maghreb et au Sahel, a décrypté pour Sputnik cette vidéo. "Il faut regarder la vidéo dans le détail pour comprendre que ces individus n’ont rien à voir avec Al-Qaïda au Maghreb islamique*", explique-t-il.Néo-takfirismeC’est surtout sur le plan idéologique cité en références dans la vidéo que le rapprochement avec l’État islamique* est évident. Les fatwas proviennent du "clergé takfiriste de l’EI* qui est composé d’exégètes saoudiens", précise Djallil Lounnas. Le commentateur cite notamment Soulaimane Ben Nasr al-Houlawani qui est un des exégètes les plus radicaux ainsi qu’Abdel al Azizi al Tarifi qui est détenu en Arabie saoudite depuis 2016. Une fatwa takfiriste d’al Outaybi est également mise en avant. Elle dit: "Même ceux qui prient, font le ramadan, font le pèlerinage ne sont pas des musulmans, lorsqu’ils remplacent la loi de Dieu par d’autres lois". Ce sont en somme "des infidèles" puisque "l'on ne peut pas croire un peu et rejeter le reste, ou on croit à tout ou rien".Autre indice sur la proximité avec l’EI*: alors qu'aucune opération d’AQMI* n’est citée. la vidéo rend hommage aux terroristes qui avaient été éliminés à Tipaza en janvier 2021. Ce groupe était considéré comme les membres d’une katiba de Djound el Khilafa, un groupe armé affilié à l’État islamique* qui est apparu en Algérie en 2014. Djound el Khilafa s’était notamment fait connaître par l’enlèvement puis l’assassinat du ressortissant français Hervé Gourdel.L’autre élément, c’est cet hommage à Abou Moussab Al-Zarqaoui considéré comme le père fondateur de l’État islamique. Pour Lounnas, n’est pas logique de se revendiquer de l’organisation que dirige Ayman al-Zawahiri et d’honorer son ennemi Abou Moussab Al-Zarqaoui.Le professeur relève cependant une "contradiction" dans la logique de cette vidéo puisque ses initiateurs ont intégré un passage montrant le terroriste algérien Nabil Sahraoui (Abu Ibrahim Mustapha, éliminé par l’armée algérienne en 2004), qui était un émir du Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC), se démarquer des crimes commis au nom du takfirisme, par le Groupe islamique armé (GIA). C’est sous la direction d’Antar Zouabri que le GIA avait commis les massacres contre les populations civiles après que le peuple algérien a été déclaré apostat.Si la plupart des indices "prêchent" pour une affiliation à l'EI*, le principal élément de rattachement à AQMI* est le serveur de publication de la vidéo, Al-Andalous, bras médiatique de cette dernière organisation terroriste. Une bourde de la part de "la rédaction en chef"? Lounnas relève en tout cas que ces différentes incohérences pourraient révéler un processus de radicalisation qui ne dit pas son nom.Sur le plan sécuritaire, la région de Boumerdes a été débarrassée de toute activité terroriste depuis plusieurs années. L’armée et les services de sécurité sont concentrés sur l’élimination des dernières cellules qui activent dans certaines zones, notamment à l’est et au sud du pays. Samedi 19 février, des unités antiterroristes de l’armée algérienne ont éliminé sept terroristes dans la région de Skikda. Quatre d’entre eux avait pris les armes durant les années 1990.*Organisation terroriste interdite en Russie

