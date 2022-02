https://fr.sputniknews.com/20220223/ukraine-pourquoi-poutine-est-en-train-den-finir-avec-la-guerre-froide-1055326142.html

Ukraine: pourquoi Poutine est en train d’en finir avec la guerre froide

Ukraine: pourquoi Poutine est en train d’en finir avec la guerre froide

Les annonces supplémentaires de sanctions ne dissuaderont pas la Russie. Selon l’historien Charles Zorgbibe, Vladimir Poutine tente de résoudre des questions... 23.02.2022, Sputnik France

Historien des relations internationales, Charles Zorgbibe "comprend parfaitement la position historique de Vladimir Poutine". Après la reconnaissance des républiques du Donbass par le Kremlin, les capitales occidentales, outrées, accusent Moscou de violer le droit international. Elles ont une "vision étroitement juridique", regrette notre interlocuteur, qui vient de publier Le Nouvel Échiquier (VA Éditions).Clément Beaune, secrétaire d’État aux Affaires européennes, a estimé que les sanctions représentaient "un signal fort qui sera compris, je l’espère, par la Russie". Si Berlin a suspendu le gazoduc Nord Stream 2, Bruxelles et Washington ont notamment visé les capacités de financement et la dette souveraine de Moscou. L’UE a également ciblé vingt-sept individus et entités qui menacent "l'intégrité territoriale de l'Ukraine".Malheureusement, déplore Charles Zorgbibe, les réactions occidentales esquivent deux questions qui n’ont "jamais été réglées" à la fin de la guerre froide. À savoir les "alliances" et les "frontières" de l’ex-URSS. Cette impasse a eu pour incidence de "créer des minorités ethniques sur les frontières". En l’occurrence, les populations russophones à Donetsk et Lougansk, deux républiques qui "n'occupent pas le territoire de l'ensemble de leur région", précise Eugène Berg, ancien diplomate, spécialiste de la Russie. Cette réalité ethnoculturelle essentielle invite à relativiser l’hystérie des puissances occidentales. Lesquelles semblent affirmer que les chars russes débouleront bientôt à Kiev!L’incapacité occidentale à entendre l’appel à l’autodétermination des russophones reste paradoxale. En effet, d’autres autodéterminations s’avèrent plus "sympathiques et audibles" aux yeux européens et américains, comme le relève Pierre Lorrain. L’essayiste, spécialiste de l’espace post-soviétique, évoque notamment le cas du Kosovo. Là, les Occidentaux ont allégrement "rompu le principe de l'intangibilité des frontières européennes". C’est-à-dire la reconnaissance des tracés territoriaux par la communauté internationale. En définitive, "demander à la Russie de respecter ce principe" qui a été "foulé aux pieds" est un "deux poids, deux mesures" des plus flagrants.

