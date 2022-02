https://fr.sputniknews.com/20220223/un-helicoptere-civil-sabime-en-mer-a-hawai-faisant-quatre-morts-1055322535.html

Un hélicoptère civil s’abîme en mer à Hawaï, faisant quatre morts

Un hélicoptère civil s’abîme en mer à Hawaï, faisant quatre morts

Un hélicoptère sous contrat avec l’armée américaine participant à une opération d’entraînement s’est écrasé à Hawaï le 22 février, faisant quatre morts. 23.02.2022, Sputnik France

2022-02-23T18:24+0100

2022-02-23T18:24+0100

2022-02-23T18:24+0100

hawaï

crash d'hélicoptère

mort

forces armées des etats-unis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102900/64/1029006498_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_14f0f1de2391f44096922163f76a6e85.jpg

Quatre personnes ont été tuées mardi lorsqu'un hélicoptère loué par l’armée américaine à une entreprise privée s'est écrasé sur l’île de Kauai (Hawaï) au cours d’une opération d'entraînement, rapporte l’Hawaii News Now.L'exploitant de l’appareil a déclaré que les quatre personnes à bord étaient des employés civils. Une enquête est en cours.Selon lui, le Sikorsky S-61N venait de récupérer un objet de l'eau et essayait de le faire tomber au sol lorsque l’accident est arrivé.Une épaisse fumée était visible à plusieurs kilomètres, est-il précisé, comme en témoignent des images diffusées à la télévision.Crash d’hélicoptère à MiamiTrois jours plus tôt, un Robinson R-44 s’est abîmé en mer au large de Miami Beach (Floride), tout près du littoral et des baigneurs.Selon le service d’incendie de Miami, si l'accident s'était produit 50 mètres plus près du littoral, cela aurait causé plusieurs victimes. Deux des trois occupants de l'hélicoptère ont été hospitalisés.

hawaï

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

hawaï, crash d'hélicoptère, mort, forces armées des etats-unis