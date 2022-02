Situation à Kiev

© Sputnik . Stringer

La décision de lancer une opération militaire a été prise dans le contexte d’une forte détérioration de la situation dans le Donbass et fait suite à la demande d’assistance militaire de la part de la RPL et de la RPD (Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk). Lors d’une allocution télévisée, Vladimir Poutine a déclaré que la Russie ne pouvait pas rester les bras croisés alors qu’un génocide avait lieu à ses frontières. Quelques jours auparavant, la Russie avait reconnu l’indépendance des Républiques autoproclamées du Donbass.