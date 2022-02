https://fr.sputniknews.com/20220224/au-canada-la-loi-martiale-revoquee-une-crise-montee-de-toutes-pieces-par-trudeau-1055341421.html

Au Canada, la loi martiale révoquée: une crise montée de toutes pièces par Trudeau?

Au Canada, la loi martiale révoquée: une crise montée de toutes pièces par Trudeau?

Au Canada, la loi sur les mesures d'urgence qui visait à briser le blocage des camionneurs vient d'être levée par Justin Trudeau. Celui-ci met un terme à une... 24.02.2022

Le 23 février en soirée, le Premier ministre canadien a finalement annulé le recours à cette loi, prenant la classe politique par surprise. "L’ordre est rétabli", s’est-il justifié. Le 14 février dernier, Justin Trudeau avait invoqué la loi sur les mesures d’urgence pour mettre fin aux blocages dans le centre-ville d’Ottawa, la capitale fédérale. Les jours précédents, des postes-frontière avaient aussi été paralysés par des poids lourds. Au départ, le mouvement du convoi s’opposait à la vaccination obligatoire des camionneurs, mais il en est rapidement venu à incarner l’opposition d’une partie de la population face à l’ensemble des mesures sanitaires.C’est après trois semaines de manifestations devant le Parlement que Justin Trudeau avait décidé d’employer les grands moyens et de ressusciter la "loi sur les mesures de guerre", devenue "loi sur les mesures d’urgence" en 1988. Le 20 février, la police d’Ottawa a évacué les derniers manifestants présents sur la Colline parlementaire et remorqué les derniers camions qui y étaient stationnés.Les comptes bancaires des manifestants bientôt dégelésToutefois, des points de contrôle sont toujours en place dans la zone sécurisée du centre-ville où de nombreux policiers montent la garde. Deux des principaux leaders du "convoi de la liberté", Pat King et Tamara Lich, sont toujours détenus par les autorités. La Gendarmerie royale du Canada a annoncé que les comptes bancaires de centaines de manifestants s’apprêteraient à être dégelés, alors qu’ils avaient été suspendus en vertu de la loi sur les mesures d’urgence.Selon Jean-Guy Dagenais, le retrait de la loi ne change rien à son caractère illégitime et au précédent grave qu’elle a instauré dans le pays:Le 22 février dernier, Jean-Guy Dagenais est intervenu au Sénat pour critiquer sévèrement le recours à la loi sur les mesures d’urgence encore défendue à ce moment par le Premier ministre. "Justin Trudeau méprise […] les règles démocratiques, les compétences provinciales et les droits fondamentaux des citoyens qui ne pensent pas comme lui", a-t-il laissé tomber dans son intervention, qui est devenue virale sur les réseaux sociaux.Les policiers déjà outillés pour mater la colèreEx-policier de la Sûreté du Québec, Jean-Guy Dagenais ne s’explique pas que la loi sur les mesures d’urgence ait été utilisée par Ottawa, alors que le Canada a connu des événements représentant une bien plus grande menace pour sa sécurité.Entre le 20 janvier et le 5 mars 2020, de nombreux tronçons de voies ferrées ont été bloqués par des membres des Premières Nations pour s’opposer à la construction d’un nouvel oléoduc sur les territoires ancestraux du peuple Wet'suwet'en, en Colombie-Britannique. La Gendarmerie royale du Canada avait fini par procéder au démantèlement des blocus et à l’arrestation d’une cinquantaine de manifestants. L’interruption du transport ferroviaire avait causé des pénuries de certains produits et de carburants comme le propane, essentiel au bon fonctionnement de plusieurs fermes et élevages.Crises autochtones: le "deux poids, deux mesures" de TrudeauEn 1990, la crise d’Oka qui avait opposé la nation mohawk à la police du Québec et à l’armée canadienne, pour la dispute d’un territoire, avait aussi été particulièrement tendue. Dans les deux cas, la loi sur les mesures d’urgence n’avait pas été invoquée par Ottawa.Si la plupart des blocages dus au "Convoi de la liberté" sont désormais levés, d’autres manifestations sont à prévoir partout dans le pays, mais elles seront d’une moins grande ampleur, estime le sénateur Dagenais, pour qui cette saga est venue ternir l’image du Canada sur la scène internationale:Conformément aux dispositions en vigueur, une enquête sur les circonstances à l’origine de l’invocation la loi sur les mesures d’urgence doit être entamée d’ici 60 jours.

