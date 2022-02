Biden approuve des sanctions économiques et restrictions d'exportation vers la Russie

https://fr.sputniknews.com/20220224/biden-approuve-des-sanctions-economiques-et-restrictions-dexportation-vers-la-russie-1055349367.html

Dénonçant une violation du droit international par la Russie, le Président américain, Joe Biden, a annoncé de nouvelles sanctions contre des entreprises et des... 24.02.2022, Sputnik France

Le Président américain a annoncé avoir autorisé de nouvelles sanctions contre la Russie qui limiteront notamment sa capacité à effectuer des transactions en dollars.Il s'agit des banques détenant 1.000 milliards de dollars d'actifs, dont la banque VTB, a-t-il précisé depuis la Maison-Blanche dans un discours consacré à la crise ukrainienne."Il s'agit d'une attaque préméditée", a estimé Joe Biden devant la presse, ajoutant que son homologue russe, Vladimir Poutine, avait rejeté toutes les initiatives de l'Occident en faveur du dialogue et qu'il avait enfreint le droit international.Le Président américain a expliqué que les nouvelles sanctions avaient été élaborées afin qu'elles aient un impact durable sur la Russie mais un impact limité pour les Etats-Unis et leurs alliés.Assurant que son administration était prête à prendre des mesures supplémentaires, Joe Biden a déclaré que les sanctions limiteraient la capacité de la Russie à faire des affaires en dollars, en euros, en livres sterling et en yens.Les USA ne s'engageront pasIl a ajouté que les pays de l'Otan se réuniraient vendredi 25 février pour débattre d'autres mesures. Il a réaffirmé que les Etats-Unis ne se lanceraient pas dans une guerre contre la Russie mais qu'ils respecteraient les engagements prévus par l'article 5 du Traité de l'Atlantique nord sur la défense des pays de l'organisation.Évoquant "un moment dangereux" pour l'ensemble de l'Europe, Joe Biden a précisé avoir autorisé le déploiement en Allemagne de troupes qui étaient jusqu'à présent en réserve.Selon lui, Vladimir Poutine deviendra "un paria sur la scène internationale" à la suite de l'opération militaire lancée dans le Donbass.

