Botswana: neuf suspects tués après le braquage d'un convoyeur de fonds

Neuf hommes armés ont été tués dans un échange de tirs avec la police à Gaborone après avoir braqué un convoyeur de fonds, a indiqué jeudi le service de police... 24.02.2022, Sputnik France

Il a ajouté que "les voleurs ont fui les lieux après avoir commis leur forfait, mais ils ont été traqués et confrontés par la police. Un échange de tirs s'en est suivi, entraînant des blessures mortelles à certains des voleurs".Un total de 11 individus âgés de 20 à 35 ans, ont été impliqués dans cette attaque, a-t-il précisé, notant que les suspects sont d'origine botswanaise et sud-africaine.M. Motube a signalé également que la police a arrêté une femme âgée de 30 ans qui était en compagnie du gang armé, comme elle a saisi quatre pistolets et un fusil d'assaut.

