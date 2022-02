https://fr.sputniknews.com/20220224/des-videos-seraient-realisees-en-ukraine-mettant-en-scene-des-victimes-de-masse-parmi-les-civils-1055337610.html

La Russie accuse l'Ukraine de préparer de fausses vidéos en lien avec le conflit

La Russie accuse l'Ukraine de préparer de fausses vidéos en lien avec le conflit

Dans plusieurs villes d'Ukraine, des vidéos seraient réalisées mettant en scène des "victimes de masse" parmi les civils, selon la Défense russe. 24.02.2022, Sputnik France

2022-02-24T10:36+0100

2022-02-24T10:36+0100

2022-02-24T15:54+0100

opération militaire russe en ukraine

russie

ukraine

donbass

défense

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1055338225_0:322:3066:2047_1920x0_80_0_0_dea464ab6839b6f4c449dcf98674af4b.jpg

Des vidéos montées de toutes pièces seraient réalisées dans des villes ukrainiennes pour mettre en scène des "victimes de masse" parmi les civils, a déclaré ce jeudi le ministère russe de la Défense.Le service de sécurité de l’Ukraine (SBU) prépare des provocations inspirées de l’exemple des Casques blancs avec des clips montrant de fausses victimes parmi les civils, a déclaré à la presse le porte-parole de la Défense russe, Igor Konachenkov.Selon lui, ces vidéos sont partagées via des chaînes Telegram et des réseaux sociaux contrôlés par Kiev. Leur objectif serait d’"accuser la Russie d’absence de sélectivité et de disproportion des frappes visant à intimider la population civile et de les diffuser sur des chaînes de télévision occidentales".Moscou rassure les UkrainiensPrécédemment, le ministère avait souligné que l'opération militaire spéciale lancée le 24 février par Vladimir Poutine pour "protéger" les habitants du Donbass ne présentait aucune menace pour les civils en Ukraine. Les armes de précision ne font que neutraliser les infrastructures militaires, les sites de défense antiaérienne, les aérodromes militaires et l’aviation des forces armées ukrainiennes, a souligné la Défense.

russie

ukraine

donbass

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Anastassia Verbitskaïa https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/90/1035019020_173:205:481:513_100x100_80_0_0_5dc7635a595d6cc67969ee5d8f080ead.jpg

Anastassia Verbitskaïa https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/90/1035019020_173:205:481:513_100x100_80_0_0_5dc7635a595d6cc67969ee5d8f080ead.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anastassia Verbitskaïa https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/90/1035019020_173:205:481:513_100x100_80_0_0_5dc7635a595d6cc67969ee5d8f080ead.jpg

russie, ukraine, donbass, défense