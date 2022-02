https://fr.sputniknews.com/20220224/elle-se-filme-avec-lune-des-creatures-les-plus-mortelles-du-monde-dans-sa-main---video-1055322212.html

Elle se filme avec l'une des créatures les plus mortelles du monde dans sa main - vidéo

Sans le savoir, une femme a ramassé en Australie l'une des créatures des mers les plus meurtrières, et a posé avec, dans sa main, devant une caméra. La pieuvre... 24.02.2022, Sputnik France

Une Australienne peut s’estimer heureuse d’être toujours en vie. Lors d'une baignade, elle a découvert une créature marine qu'elle s'est dépêchée de filmer pour partager la vidéo sur le réseau social TikTok, relate The Independent.Or, la pieuvre aux anneaux bleus qu’elle tient dans sa main peut tuer un homme. C’est l'un des animaux marins les plus dangereux du monde, bien que sa taille ne dépasse pas les quinze centimètres.Un danger mortelLa pieuvre doit son nom aux anneaux bleus vifs qui apparaissent lorsqu'il se sent menacé. Son venin contient de la tétrodotoxine, une puissante toxine nerveuse, qui peut provoquer une insuffisance respiratoire et entraîner une paralysie, voire la mort. Elle peut être rencontrée jusqu'à 50 mètres de profondeur le long des côtes du sud de l'Australie, mais aussi en Nouvelle-Calédonie et occasionnellement sur plusieurs récifs du bassin indopacifique.La femme a été alertée par ses abonnés qui lui ont expliqué le danger qu’elle a couru, lui disant: "Tu as de la chance d'être en vie".La pieuvre aux anneaux bleus a causé la mort d'au moins trois personnes en Australie, en plus d'un certain nombre de cas très graves, précise The Independent.Dangereuse, mais timideMalgré cela, les pieuvres sont majoritairement timides et préfèrent se sauver au contact de l’homme pour se mettre à l'abri, explique le site Web de l'Australian Museum. Ce n'est que lorsque l'animal est ramassé qu'il est susceptible de "mordre" et d'injecter son venin paralysant.Son venin agit en quelques minutes et provoque une détresse respiratoire grave, la victime pouvant présenter à tout moment un arrêt respiratoire terminal. En cas de morsure, le traitement recommandé est l'immobilisation, la désinfection, le glaçage, et surtout l'évacuation en urgence vers un centre médical, où une respiration artificielle peut être nécessaire.

