En direct. Deux communautés sous contrôle des forces de la République populaire de Lougansk

"Une fois de plus, malgré nos avertissements répétés et nos efforts pour privilégier la diplomatie, la Russie a choisi le chemin de l'agression contre un pays indépendant et souverain", a-t-il écrit dans un communiqué publié tôt jeudi. Il a appelé la Russie à cesser immédiatement son opération militaire et à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine.