Financement étranger du Convoi de la liberté canadien: fake news?

Au Canada, des accusations de financement étranger lancées contre le Convoi de la liberté se sont fait entendre. Samuel Bachand, avocat canadien spécialiste en... 24.02.2022, Sputnik France

L’ancien gouverneur de la Banque du Canada et de la Banque de l’Angleterre, Mark Carney, était parmi ceux qui ont accusé le Convoi de la liberté canadien de bénéficier de financements étrangers.Cette émission a été enregistrée la veille de la levée des mesures d’urgence.Il a déclaré le 7 février dans le Globe and Mail que "l’implication de gouvernements étrangers et de tout fonctionnaire qui leur est lié doit être identifiée, révélée et traitée". Samuel Bachand, avocat canadien spécialiste en droit constitutionnel et partenaire du Justice Centre for Constitutional Freedoms est dubitatif quant à la crédibilité de telles accusations:

Rachel Marsden

