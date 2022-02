https://fr.sputniknews.com/20220224/inondations-au-bresil-le-bilan-depasse-les-200-morts-1055336565.html

Inondations au Brésil: le bilan dépasse les 200 morts

Inondations au Brésil: le bilan dépasse les 200 morts

Les pluies torrentielles qui ont frappé Petrópolis, une petite ville montagneuse de l'état de Rio de Janeiro au Brésil, ont fait plus de 200 morts, selon le... 24.02.2022, Sputnik France

2022-02-24T10:15+0100

2022-02-24T10:15+0100

2022-02-24T10:15+0100

brésil

inondation

décès

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/01/1045008688_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b14f213d7e7319bc4677375a662a041a.jpg

Plus d’une semaine après la tragédie, causée par des pluies qui ont atteint 259 millimètres en six heures le 15 courant, les autorités poursuivent leurs recherches d’une cinquantaine de disparus.Les plus de 1.400 glissements de terrain dans divers quartiers de la ville ont fait 204 décès, tandis que 51 personnes sont toujours portées disparues, a précisé la Police. La majorité des personnes décédées sont des femmes (124) et plus d'une trentaine sont des mineurs.La Défense civile et les pompiers ont dû faire face à plusieurs obstacles, dont de nouveaux glissements et intempéries, pour sauver 24 personnes vivantes.La mairie a indiqué que 811 personnes qui ont perdu leur maison sont temporairement hébergées dans 13 écoles, notant qu'un soutien est également apporté à ceux qui se trouvent dans des abris improvisés.La ville impériale (300.000 habitants), d’où gouvernait le dernier empereur du Brésil Dom Pedro II, Petrópolis est l'une des villes les plus touristiques de l'état de Rio de Janeiro (sud-est).Les tempêtes qui se sont produites il y a une semaine ont été la pire tragédie climatique à Petrópolis, dépassant des épisodes similaires survenus en 1988 et 2011, lorsque des dizaines de personnes ont perdu la vie.Entre fin 2021 et le début de cette année, trois autres États brésiliens (Bahia (nord-est), Sao Paulo et Minas Gerais (sud-est)) ont également subi d'intenses tempêtes qui ont fait près d'une centaine de morts et quelque 150.000 déplacés.

brésil

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

brésil, inondation, décès