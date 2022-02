https://fr.sputniknews.com/20220224/la-commission-europeenne-va-interdire-les-produits-issus-du-travail-force-1055346666.html

La Commission européenne va interdire les produits issus du travail forcé

La Commission européenne (CE) a annoncé l'élaboration d’une stratégie visant à promouvoir le travail décent dans le monde ainsi que d’un instrument... 24.02.2022, Sputnik France

L'élimination du travail des enfants et du travail forcé est au cœur de cet effort, explique l’Exécutif européen dans un communiqué, rappelant que les chiffres les plus récents montrent que le travail décent n'est toujours pas une réalité pour de nombreuses personnes dans le monde et qu'il reste encore beaucoup à faire.Quelque 160 millions d'enfants - soit un enfant sur dix dans le monde - sont obligés de travailler, et 25 millions de personnes sont en situation de travail forcé, précise-t-on.Une communication adoptée, cette semaine, par la CE expose les politiques intérieures et extérieures appliquées par l'UE pour concrétiser l'avènement du travail décent dans le monde, tout en plaçant cet objectif au cœur d'une reprise inclusive, durable et résiliente après la pandémie.Selon l’Exécutif, l'UE a déjà pris des mesures énergiques pour promouvoir le travail décent à l'échelle mondiale, contribuant ainsi à améliorer la vie des individus dans le monde entier. Au cours des dernières décennies, le nombre d'enfants contraints au travail a fortement diminué de par le monde (passant de 245,5 millions en l'an 2000 à 151,6 millions en 2016). Néanmoins, le nombre d'enfants mis au travail a augmenté de plus de 8 millions entre 2016 et 2020, inversant ainsi la tendance positive observée précédemment.

