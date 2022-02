https://fr.sputniknews.com/20220224/la-defense-russe-dit-ne-pas-menacer-les-civils-en-ukraine-1055335278.html

La Défense russe dit ne pas menacer les civils en Ukraine

Rien ne menace les civils en Ukraine, les forces armées russes ne frappant pas les villes ukrainiennes, a assuré ce jeudi la Défense russe. 24.02.2022, Sputnik France

Les forces armées russes ne frappent pas les villes ukrainiennes, il n’y a aucune menace pour les civils, a déclaré ce jeudi le ministère russe de la Défense.Les armes de précision ne font que neutraliser les infrastructures militaires, les sites de défense antiaérienne, les aérodromes militaires et l’aviation des forces armées ukrainiennes, a souligné la Défense.L'armée quitte ses positionsDes unités de l’armée ukrainienne abandonnent massivement leurs positions en y laissant des armes, d’après les données de reconnaissance russe citées par le ministère.Il a également qualifié de "mensonge" la déclaration du commandant en chef des forces armées ukrainiennes Valéri Zaloujny sur les pertes d'avions et de blindés qu’aurait essuyées l’armée russe.Une opération de "démilitarisation" En lançant, ce jeudi matin, une "opération militaire spéciale" visant à "protéger" les habitants des républiques populaires du Donbass, dont Moscou vient de reconnaître l'indépendance, Vladimir Poutine a assuré qu'une occupation de l'Ukraine n'était pas prévue. Dans un discours surprise adressé à la nation, il a souligné que cette opération vise la "démilitarisation" et la "dénazification" de l'Ukraine. Elle a été entamée en réponse à la demande d'aide des républiques de Donetsk et de Lougansk, a-t-il expliqué.

