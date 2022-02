https://fr.sputniknews.com/20220224/le-canada-impose-de-nouvelles-sanctions-contre-la-russie-1055348144.html

Le Canada impose de nouvelles sanctions contre la Russie

Le Canada impose de nouvelles sanctions contre la Russie

Le gouvernement canadien a introduit des sanctions à l'encontre d'une soixantaine d'individus et entités russes en réaction à la situation en Ukraine

russie

justin trudeau

opération militaire russe en ukraine

canada

sanctions

ukraine

En réaction à l'opération militaire russe contre les forces ukrainiennes, le Canada a décrété des sanctions visant plusieurs banques et membres de l'élite politique russes, a annoncé le Premier ministre Trudeau.Parmi les individus ciblés figurent notamment les ministres russes de la Défense, des Finances et de la Justice. Le Canada annule également toutes les licences d'exportation avec la Russie.Ces sanctions s'ajoutent à la première "série de sanctions" imposées par Ottawa la veille, dont l'interdiction des transactions avec les républiques du Donbass, les sanctions contre des parlementaires et banques russes ainsi que l'interdiction aux Canadiens d'acheter de la dette russe.Justin Trudeau a d'ailleurs annoncé s'être entretenu avec le Président ukrainien Volodymyr Zelensky plus tôt dans la journée. Le dirigeant canadien a également participé à une rencontre virtuelle avec les dirigeants du G7 et de l'Otan.

russie

canada

ukraine

Actus

russie, justin trudeau, canada, sanctions, ukraine