Le Pentagone va déployer 7.000 soldats supplémentaires en Allemagne

Le Pentagone va envoyer quelque 7.000 soldats supplémentaires en Allemagne, en réaction à l'opération militaire lancée dans le Donbass par Vladimir Poutine, a... 24.02.2022, Sputnik France

L'objectif de ce nouveau déploiement, qui interviendra dans les prochains jours, est de "rassurer les alliés de l'Otan, dissuader une attaque russe et être prêt à soutenir les besoins dans la région", a précisé ce responsable.Ces soldats américains s'ajoutent aux 5.000 militaires déjà envoyés par le Président Joe Biden en Allemagne et sur le flanc oriental de l'Otan.Par ailleurs, Washington a repositionné un millier de soldats dans les pays baltes et en Roumanie, qui craignent que le conflit ne s'étende à leurs frontières.Avec les renforts annoncés jeudi, les États-Unis auront plus de 90.000 soldats en Europe.

