"Les gens qui y vivaient la belle vie": une mosaïque romaine unique découverte à Londres – images

Des archéologues britanniques ont révélé des photos d’un pavement en mosaïque qu’ils ont excavé au mois de janvier non loin du pont de Londres. Ils estiment... 24.02.2022, Sputnik France

Un pavement en mosaïque qui faisait probablement partie d’une salle à manger de l’époque de l’Empire romain a été découvert au mois de janvier à Londres dans le borough de Southwark. Ce n’est qu’à présent que le Museum of London Archaeology (MOLA) a publié ces images.Il s’agit de deux panneaux: un plus grand représentant de grandes fleurs colorées entourées de bandes de brins entrelacés et un plus petit où il est possible de voir également des fleurs et plusieurs éléments géométriques dont certains, connu sous le nom de nœud de Salomon, représentent des boucles fermées et entrelacées.David Neal, un expert en mosaïque romaine, a attribué la conception du plus grand panneau à une équipe de mosaïstes connue sous le nom de groupe Acanthus, qui a développé son propre style. Selon le Guardian, le plus petit panneau ressemble beaucoup à un découvert à Trèves, en Allemagne, ce qui suggère que les artisans londoniens auraient voyagé à l'étranger.Si le plus grand panneau de mosaïque peut dater de 175 à 225 après J.-C., les archéologues ont également découvert des traces d'une mosaïque antérieure, ce qui montre que la pièce a été rénovée au fil des ans."L'apogée de la Londres romaine"Cités par le Guardian, les archéologues expliquent que le pavement en mosaïque a fait partie d’une maison située à la périphérie de Londinium. Ils pensent notamment que la pièce abritant la mosaïque était un triclinium et contenait des canapés sur lesquels les gens s'allongeaient pour manger et boire tout en admirant le sol décoratif. Les murs étaient également richement décorés.Le triclinium faisait peut-être partie d'un mansio romain, à savoir un motel haut de gamme offrant un hébergement, des repas et des écuries aux fonctionnaires de l'État et aux courriers voyageant vers et depuis Londinium.Sur le site, les archéologues ont également découvert des traces d’une résidence privée d'un individu ou d'une riche famille. Outre des parties de murs richement peints et des pièces de monnaie, les archéologues ont trouvé des bijoux dont une broche en bronze décorée et une épingle à cheveux en os."Ces découvertes sont associées à des femmes de haut rang qui suivaient les dernières modes et portaient des coiffures à la mode", a déclaré Antonietta Lerz avant de préciser que c’était "l'apogée du Londres romain" et que "les gens qui y vivaient la belle vie".

