L'inégalité salariale entre femmes et hommes, un fléau persistant en Espagne

L'inégalité salariale liée au genre dans le pays ibérique s’élève à 24%, ce qui signifie une différence de 5.252 euros de salaire annuel brut entre les hommes et les femmes, un fait qui préoccupe de plus en plus les syndicats et les organisations de défense des droits de la femme en Espagne.De ce fait, les femmes espagnoles travaillent gratuitement 43 jours par an, l’un des pourcentages les plus élevés au sein des pays membres de l’UE.Parmi les données mises en avant par le document figure le taux d'activité qui se situe "autour de 70%" chez les femmes et "80%" chez les hommes. Pour CC.OO., cette différence de 10% est la représentation de l'emploi "caché" du travail de soins effectué par les femmes et qui ne les inclut pas, "pas même dans les listes de chômeurs".En ce sens, elle a dénoncé que la moitié des 24% de l'écart salarial "répond" au travail à temps partiel, qui concerne 7% des hommes employés, alors que dans le cas des femmes, il s'élève à 25% des employées. L'étude précise également que, selon elle, cette situation dans le cas des travailleurs masculins est principalement due à une "situation temporaire" liée aux "premiers moments de la relation de travail".Pour l’Union générale des travailleurs (UGT), l'UE doit assumer sa responsabilité pour combler l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes en adoptant une directive sur la transparence des salaires qui donne aux travailleuses les moyens de réévaluer la valeur de leur travail, aujourd'hui sous-évalué, et en promouvant une directive sur les salaires minimums adéquats qui porte les salaires minimums à un seuil décent et supprime les obstacles à la négociation collective.Le syndicat demande aux entreprises espagnoles de respecter le décret royal sur l'égalité des salaires et de permettre aux travailleuses de connaître les raisons de leur discrimination salariale et de les éliminer, les corriger et les prévenir à l'avenir par le biais de plans d'égalité et de conventions collectives.En outre, l'UGT exige une plus grande action de l'inspection du travail ou des tribunaux correspondants dans l'application de la loi, car les registres des salaires, qui sont obligatoires dans toutes les entreprises espagnoles, et les audits des salaires, qui sont impératifs pour ceux qui ont ou veulent mettre en œuvre un plan d'égalité, sont essentiels pour pouvoir démontrer la discrimination à l'égard des femmes.

