Mercedes-Benz: les modèles électriques et haut de gamme dopent les bénéfices

La division Mercedes-Benz Cars & Vans a plus que doublé son bénéfice annuel ajusté avant intérêts et impôts (EBIT), qui est passé à 13,9 milliards d'euros contre 6,8 milliards d'euros l'an dernier, malgré une baisse de 5% des ventes de véhicules.Les revenus des véhicules électriques et de luxe ont fait grimper les bénéfices, rapportant respectivement 64% et 30% de plus que l'an dernier.L'entreprise propose un dividende de 5 euros par action pour l'année contre un dividende de 1,35 euro l'année dernière. Environ 0,7 euro de ce montant correspondent au dividende de Daimler Truck, car le constructeur de camions — qui a repris le nom de Mercedes-Benz le 1er février dernier — ne fera pas de versement séparé en 2022, a précisé la société.Mercedes-Benz s'attend à ce que son chiffre d'affaires augmente légèrement en 2022 par rapport à 2021 en raison de la réduction des goulets d'étranglement dans sa chaîne d'approvisionnement, ajoutant qu'il était trop tôt pour prédire la fin de la pénurie mondiale de semi-conducteurs.La scission de sa division poids lourds, Daimler Truck, en décembre 2021, a entraîné une augmentation ponctuelle de l'EBIT de 9,2 milliards d'euros.

