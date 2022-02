https://fr.sputniknews.com/20220224/moderna-compte-vendre-plus-de-19-milliards--de-vaccins-anti-covid-en-2022-1055345607.html

Moderna compte vendre plus de 19 milliards $ de vaccins anti-Covid en 2022

Moderna compte vendre plus de 19 milliards $ de vaccins anti-Covid en 2022

Le groupe pharmaceutique américain Moderna a annoncé, jeudi, avoir reçu des commandes pour 19 milliards de dollars de son vaccin contre le Covid-19 en 2022.

L'entreprise s'attend à ce que les ventes soient plus importantes au second semestre de 2022 qu'au premier semestre puisque le virus "va évoluer vers une phase endémique" durant cette année, a-t-on indiqué dans un communiqué.Selon la même source, le laboratoire est actuellement en discussions pour des ventes supplémentaires cette année mais aussi en 2023, y compris d'une version du vaccin plus spécifiquement destinée à lutter contre le variant Omicron.En 2021, Moderna a réalisé un chiffre d'affaires de 18,5 milliards de dollars, dont 17,7 milliards liés à la vente de 807 millions de doses de vaccins.Le vaccin de Moderna à deux doses, Spikevax, avait été autorisé en urgence en décembre 2020 aux Etats-Unis avant de recevoir le feu vert de plus de 70 autres pays. Il a été pleinement approuvé par l'agence américaine du médicament fin janvier pour les personnes à partir de 18 ans.Dopé par le succès de son vaccin contre le Covid-19 qui utilise la technologie de l'ARN messager (mRNA), Moderna teste désormais cette technologie dans 44 programmes destinés à traiter ou prévenir diverses maladies, dont 25 sont en cours d'essais cliniques.

